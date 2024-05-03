Озвучен еще один веский довод «приналечь» на овощи и фрукты

Эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) привели еще один веский довод побольше есть овощей и фруктов. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что увеличенная доля фруктов и овощей в рационе предотвращает рецидивирование и прогрессирование рака простаты.

В проведенном исследовании приняли участие более двух тысяч жителей США, у которых в период с 1999-го по 2018-й год был диагностирован локализованный рак предстательной железы.

Специалисты собрали информацию об образе жизни людей и их пищевых привычках. После получения необходимых данных о рационе питания начался период наблюдения, продолжавшийся более шести лет.

Сообщается, что по завершении наблюдения и повторного анализа состояния здоровья людей удалось узнать, что вероятность прогрессирования, рецидивирования и летального исхода рака простаты были на 47% ниже у тех, кто придерживался диеты с высоким содержанием растительной пищи.

Кроме этого информируется, что большой долей растительной пищи в рационе в рамках исследования считалось употребление дополнительных 1,9 порции овощей, 1,6 – фруктов и 0,9 – цельнозерновых продуктов в неделю.

Говорится, что терапевтические свойства растительных продуктов были обусловлены высоким содержанием в них антиоксидантов и других противовоспалительных соединений.

Резюмируется, что подобные вещества могут увеличивать жизнеспособность клеток и ингибировать разрушительный процесс окисления в организме.

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