Ученые говорят, что на Луне таки есть водяной лед

Эксперты из Индийской организации космических исследований говорят о том, что в полярных кратерах Луны есть водяной лед. Они вместе с международными коллегами выявили доказательства повышенной вероятности этого.

Информируется: «Мы считает, что количество подповерхностного льда на первых нескольких метрах примерно в пять-восемь раз больше, чем на поверхности как в северной, так и в южной полярных областях Луны. Открытие этих значительных залежей подземного льда изменит ход будущих исследований Луны».

Кроме этого говорится: «Бурение на Луне для отбора проб или выемки грунта из этого льда будет иметь решающее значение для поддержки будущих миссий и обеспечения долгосрочного присутствия человека на лунной поверхности».

Отмечается: «Наше исследование демонстрирует, что площадь водяного льда в северном полярном регионе в два раза больше, чем в южном полярном регионе, что дает ценную информацию для планирования миссии и выбора места проведения».

Указывается, что проведенное Индийскими институтами технологий в Каннпуре и Дханбад совместно с учеными университета Южной Калифорнии и лаборатории реактивного движения NASA исследование подтверждает гипотезу о том, что основным источником подповерхностного водяного льда на полюсах Луны является выделение газов во время вулканизма в имбрийский период, 3,8-3,2 миллиарда лет назад.

Во время работы специалисты использовали данные, добытые аппаратурой на борту запущенного в 2009-м году Лунного разведывательного орбитального аппарата NASA LRO и индийской межпланетной станции «Чандраян-2», вышедшей на орбиту спутника Земли в 2019-м году.

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