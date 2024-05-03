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Новости > Канадцы рассказали, как ожирение влияет на мозг

Канадцы рассказали, как ожирение влияет на мозг

Агата Кловская
03.05.24 01:51
71
Канадцы рассказали, как ожирение влияет на мозг

Эксперты из Королевского университета в Онтарио в Канаде поведали о том, как ожирение влияет на мозг. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что таким людям сложнее контролировать питание из-за необходимости прилагать больше усилий для изменения восприятия полезности различной пищи в головном мозге.

Во время своей работы канадцы попросили 123 добровольцев с ожирением и нормальным весом рассказать о своих пищевых предпочтениях в различных ситуациях.

Сообщается, что после этого их проинструктировали сосредоточиться исключительно на здоровом питании.

В ходе опыта ученые проанализировали то, как менялась активность мозга добровольцев при выборе естественного и регулируемого рациона в рамках установленной «пищевой задачи» с помощью магнитно-резонанснаой томографии.

В итоге удалось узнать, что людям с ожирением для изменения пищевого поведения (например, для осознания различий в полезности сбалансированного и «неправильного» питания) нужно было прилагать больше усилий.

Сказано, что при наличии большого количества лишнего веса требовался более значительный сдвиг в мозговой активности, чтобы отказаться от сладких, жирных и углеводных закусок.

Кроме этого выяснилось, что у людей, которые были способны лучше регулировать выбор рациона питания, происходили относительно небольшие изменения паттернов активности головного мозга при обдумывании отказа от вредных продуктов, что было особенно заметно у людей с низким индексом массы тела.

Ранее стало известно о новом опасном последствии храпа.

Тэги: ученые, ожирение, здоровье, мир, наука

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