Какой будет погода в Украине перед Пасхой: прогноз синоптиков

Стало известно, какой будет погода в Украине перед Пасхой. Гидрометцентр дал прогноз на ближайшие дни.

Синоптики говорят о том, что в пятницу, 3 мая, в нашей старане будет тепло и солнечно, без осадков. Ночью плюс 6-11, на побережье морей до 14 тепла. Днем плюс 18-23, на Закарпатье и в южных областях до 26 тепла, в Черниговской, Сумской областях и в Карпатах плюс 15-20. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве завтра должно быть без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 8-10, а днем 20-22 тепла.

Эксперты небесной канцелярии поведали, что в субботу, 4 мая, по стране будет сухо. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 3-8 м/с. Ночью в западных областях плюс 8-13, днем 19-24 тепла. В восточных и в северо-восточных областях ночью плюс 1-6, на поверхности почвы заморозки от минус 3 до 0, днем 11-16 тепла. На остальной территории ночью плюс 4-9, днем 15-20 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 3-8 м/с. Ночью 7-9 тепла, днем плюс 18-20.

Ранее мы писали, что на выходные Украину накроют заморозки.