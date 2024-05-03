Японцы испытали ну очень быстрый интернет

В Японии испытали первое в мире устройство с поддержкой высокоскоростного стандарта передачи данных 6G. Сделал это консорциум телекоммуникационных компаний.

Во время теста оборудования экспертам удалось достичь скорости интернета 100 Гбит/с на расстоянии примерно девяносто метров между приемником и передатчиком.

Подобной скорости достаточно для передачи примерно пяти фильмов в HD-разрешении за одну секунду.

Ученые говорят, что100 Гбит/с – это скорость, которая примерно в пятьсот раз выше средней скорости соединения 5G на смартфонах в США в сети оператора T-Mobile.

Указывается на то, что испытания устройства проводилось в помещении и на открытом воздухе. В первом случае использовался диапазон 100 ГГц, а во втором – 300 ГГц. Тестирование прошло на высоте сто метров.

Резюмируется, что главное различие между 5G и 6G заключаются в диапазонах частот электромагнитного спектра , в которых они работают. Работа в более высоких диапазонах обычно означает гораздо более высокие скорости.

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