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Новости > Биологи выяснили об обезьянах кое-что необычное

Биологи выяснили об обезьянах кое-что необычное

Александр Панько
03.05.24 04:46
86
Биологи выяснили об обезьянах кое-что необычное

Международная группа биологов из Германии и Индонезии узнала об обезьянах кое-что необычное. Появились данные их отчета.

В нем говорится, что эти зверюшки способны лечить себя с помощью лекарственных растений.

Сообщается, что ученые следили за самцом суматранского орангутана по кличке Ракус, получившего ранение на лице в драке с сородичем, который жевал местную лиану вида Fibraurea tinctoria, известную своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами в народной медицине.

Животное при этом втирало сок в рану и делал себе компрессы из пережеванных листьев на месте повреждения.

Информируется, что обезьяна лечилась подобным образом несколько дней, а уже после пяти дней рана полностью затянулась.

Поясняется, что лианы Fibraurea tinctoria и родственных им видов содержат фуранодитерпеноиды и протобербериновые алкалоиды, которые обладают антибактериальной, противовоспалительной, противогрибковой, антиоксидантной и другой биологической активностью, имеющей отношение к заживлению ран.

Специалисты уточняют, что орангутаны и другие обезьяны обычно не едят эти растения в дикой природе.

Также говорится, что самолечение с помощью растений распространено среди животных, но почти всегда оно сводится к проглатыванию тех или иных видов растительности.

Теперь же было доказано, что обезьяны могут оказывать себе медицинскую помощь, применяя целебные травы.

Ранее ученые выяснили, что у шимпанзе есть собственные соцсети.

Тэги: природа, ученые, мир, наука, обезьяна

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