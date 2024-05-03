Марина Барсук: скандальная судья хозсуда ведет роскошную жизнь и хочет получить еще больше власти, - СМИ

Марина Барсук, судья южного апелляционного хозсуда Украины, стремится возглавить этот судебный орган. При этом, Марина Барсук с мужем живут красивой лакшери жизнью: владеют элитными авто и огромными сбережениями. Кроме того, как пишет издание Проблематик, не так давно Марина Барсук попала в серьезный скандал.

Олег Постернак, на своей странице в социальной сети «Фейсбук», сообщил, что увольнение замглавы ОП Смирнова, курировавшего судебную систему, запустило процесс кадровых изменений руководящего состава украинских судов. «Гонки за должностями уже начались, руководящие должности могут возглавить крайне неоднозначные деятели! В ближайшие недели в информационное пространство будут слиты тонны компромата, опубликованы расследования и материалы, которые будут унижать одних и превозносить других судей. Декларации 2023 года станут основным источником компромата и скандалов», — написал Постернак.

В этом ключе, эксперт отметил, что якобы судья южного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук очень стремится возглавить судебный орган, в котором она служит. Отмечается, что якобы назначение Марины Барсук будет очень кстати для ее мужа, адвоката Виктора Барсука, который якобы «готово хорошо потратиться на карьерный рост жены».

Сообщается, что Марина Барсук с мужем живут роскошной жизнью. И хотя в своей декларации Марина Барсук не задекларировала ни одного объекта недвижимости, но сообщила о сотнях тысяч общих с мужем сбережений в евро, швейцарских франках и гривнах. Особенно выделяется задекларированный парк элитных автомобилей MERCEDES-BENZ S580/2021, G63AMG/2019, S600/2009, EQV/2021, которыми якобы может пользоваться Марина Барсук. Приводя эту информацию, Олег Постернак, ссылается на имеющиеся в открытом доступе декларации судей за 2023 год.

Также Постернак пишет, что дним из самых заметных скандалов, в который в свое время попала Марина Барсук, был ее общий с мужем поход на день рождения олигарха Павла Фукса в 2021 году. «Компании Фукса на тот момент имели судебные тяжбы в южном апелляционном хозяйственном суде, где работает Марина Барсук. Интересы Фукса в суде представлял Виктор Барсук», — добавил эксперт.

Также сообщаетсч, ято это якобы не первые подобные обстоятельства, где юрфирма Барсука выигрывала в суде, где работает его жена Марина Барсук.

«Таким эпизодом так же был скандал с судом касательно Полтавского ГОКа, где Барсук действовал в интересах Коломойского и российской уголовно-финансовой группы Бабакова. Никаких конфликтов интереса семейство Барсуков в этом не видит», — сообщил Олег Постернак.