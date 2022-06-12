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Новости > Сегодня верующие УПЦ отмечают день Святой Троицы

Сегодня верующие УПЦ отмечают день Святой Троицы

Александра Кудрявцева
12.06.22 16:20
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Сегодня верующие УПЦ отмечают день Святой Троицы
Главное: Сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают день Святой Живоначальной Троицы и Пятидесятницы — день рождения Христовой Церкви.
 
Детали: В этот день вспоминается евангельское событие — сошествие Святого Духа на апостолов, сообщает Центр информации УПЦ.
 
На пятидесятый день после Пасхи апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, чтобы отпраздновать иудейский праздник Пятидесятницы. И тут, как пишется в Новом Завете, «...внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян 2:2-4).
 
После сошествия Святого Духа апостолы стали говорить на разных языках.
 
В Церкви Христовой, которая «родилась» в этот день через Сошествие Святого Духа на общину апостолов, соединяются все народы. В Церкви восстанавливается утраченная людьми после грехопадения связь с Богом и друг с другом.
 
Праздник Пятидесятницы называют также Днем Святой Троицы, потому что в этот день всему человечеству открылась тайна, что Бог Один, но в Трех Лицах — Отец, Сын и Святой Дух. Поклонение и исповедание Пресвятой Троицы как Триединого Бога является основополагающим догматом христианской веры.
 
На Троицу храмы обычно украшают ветками березы, а пол застилают травой. Эта традиция связана с тем, что во время Сошествия Святого Духа иудеи вспоминали дарование Закона на горе Синай.
 
После литургии в храмах совершается великая вечерня, на которой поются стихиры, прославляющие Святого Духа, а в конце читаются три коленопреклоненные молитвы: о Церкви, о спасении всех молящихся и об упокоении душ всех усопших. Во время чтения этих молитв все стоят на коленях. Этой вечерней завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не полагается совершать земные поклоны и вставать на колени.
 
На всенощном бдении впервые после пасхального периода поется знаменитая стихира шестого гласа «Царю Небесный». С этого дня и в течение всего года с этой стихиры начинаются все богослужения и домашние молитвы.
 
В тему: Троица в Киево-Печерской лавре УПЦ: Митрополит Онуфрий, радость праздника и коленопреклонные молитвы.
 

Тэги: УПЦ, Троица

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