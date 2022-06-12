Троица в Киево-Печерской лавре УПЦ: Митрополит Онуфрий, радость праздника и коленопреклонные молитвы

Главное: В Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви отметили праздник Святой Живоначальной Троицы.

За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о мире на украинской земле и об избавлении от врага.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим с проповедью, в которой рассказал о событии Сошествия Святого Духа и познании тайны Троичного Божества.

«Господь сотворил весь мир видимый и невидимый. На всем Его творении есть печать Троичного Божества. Мы это видим в окружающей нас природе. Также каждый человек имеет образ Троичного Божества. Все люди имеют разум как образ Бога Отца. От ума постоянно исходят, рождаются мысли, обладающие силой, энергией. Если мнение хорошее, оно несет с собой хорошую энергию. Эта энергия есть образ Святого Духа, а мысль — Сына Божия. Поэтому каждый человек имеет образ Троичного Божества», — сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий отметил, что чтобы разум всегда порождал добрые мысли, нужно постоянно молиться и читать Священные Писания и из него брать мысли для разума.

«Добрые мысли несут в себе силу, освящающую все вокруг человека. Они полезны как другим людям, так и нам самим. Они сделают нас способными вмещать в себя удивительную Божью благодать Святого Духа, которая освящает и укрепляет человека, помогает человеку достойно жить на земле и будет спасительной для вечной жизни на Небе», — пояснил архипастырь.

После Божественной литургии Предстоятель УПЦ возглавил вечернее богослужение (по церковному уставу относится к следующему дню — Святого Духа, — ред.), на котором были прочитаны три молитвы, составленные святителем Василием Великим в IV веке.

Эти особенные коленопреклоненные молитвы читаются в Церкви один раз в год.

В 1-й молитве православные христиане исповедуют пред Отцем Небесным грехи и просят Его милости ради великой жертвы Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа. Во 2-й молитве просят о даровании Божественнаго Духа. В 3-й молитве просят Господа, «сошедшего во ад и сокрушившего силу диавола, упокоить усопших отцев и братьев в месте светле, в месте злачне, в месте покойне». В день Троицы, по традиции, храмы украшены зеленью, ветвями деревьев, цветами. Священнослужители надевают облачения зеленого цвета. Верующие приходят в церкви с зеленью, которую потом приносят в свои дома.