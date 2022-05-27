Генштаб отчитался о потерях врага: данные на 27 мая

Главное: С начала войны в Украине погибли 29750 солдат противника. Кроме того, уничтожены 1322 российских танка, 3246 боевых бронированных машин и 623 артиллерийских системы.

Детали: С 24 февраля по 27 мая общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 29 750 человек (+150 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

— 1322 (+7) танка;

— 3246 (+11) боевых бронированных машин;

— 623 (+6) артиллерийских системы;

— 201 (+0) реактивная система залпового огня;

— 93 (+0) средства ПВО;

— 206 (+0) самолетов;

— 170 (+0) вертолетов;

— 503 (+1) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 115 (+1) крылатых ракет;

— 13 (+0) кораблей / катеров;

— 2226 (+1) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

— 48 (+1) единиц специальной техники.

За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Авдеевском направлении. Данные уточняются.

В тему: В НАТО не знают, когда в Украине закончится война.