Генштаб отчитался о потерях врага: данные на 27 мая

Главное: С начала войны в Украине погибли 29750 солдат противника. Кроме того, уничтожены 1322 российских танка, 3246 боевых бронированных машин и 623 артиллерийских системы.
Детали: С 24 февраля по 27 мая общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 29 750 человек (+150 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
— 1322 (+7) танка;
— 3246 (+11) боевых бронированных машин;
— 623 (+6) артиллерийских системы;
— 201 (+0) реактивная система залпового огня;
— 93 (+0) средства ПВО;
— 206 (+0) самолетов;
— 170 (+0) вертолетов;
— 503 (+1) БПЛА оперативно-тактического уровня;
— 115 (+1) крылатых ракет;
— 13 (+0) кораблей / катеров;
— 2226 (+1) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
— 48 (+1) единиц специальной техники.
За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Авдеевском направлении. Данные уточняются.
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