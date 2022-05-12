Стало известно, сколько медучреждений в Украине пострадало с начала войны

Главное: 600 учреждений здравоохранения пострадало в Украине с начала войны. Из них 101 больница уничтожена полностью.

Детали: За время полномасштабной войны России в Украине из-за вражеских обстрелов пострадали 600 учреждений здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

При этом 101 больница уничтожена полностью без возможности восстановления.

«Уже 77 дней подряд российские террористы обстреливают жилые кварталы и гражданские объекты. Снаряды и ракеты оккупантов попали в 600 украинских медучреждений. Также руками российских террористов разрушено 450 аптек», — говорится в сообщении.

Враг расстрелял или захватил более 200 автомобилей экстренной медицинской помощи.

«Россия пренебрегает всеми нормами и конвенциями международного права. За каждой этой цифрой стоит жизнь смелого украинца. Жизнь того, кто вовремя не доехал до больницы, или кому некуда было ехать. Или того, кого просто не пропустили российские военные, и они не смогли вовремя получить необходимую медицинскую помощь», — отметили в Минздраве.

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