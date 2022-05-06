Делегация ЕС прибыла в Киев для обсуждения членства Украины

Главное: Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии приехали в Киев. В центре переговоров — статус кандидата в члены ЕС, а также восстановление страны.

Детали: Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в пятницу, 6 мая, прибыли с рабочей поездкой в Киев. Они обсуждают с украинской стороной вопрос предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.

«Посещаем Киев с латвийским и эстонским коллегами. На этот раз мы также говорим о восстановлении, реставрации и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему», — отметил он.

Он также опубликовал совместное фото с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии — Эдаргсом Ринкевичсом и Эвой-Марией Леймитс.

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