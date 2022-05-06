На Луганщине ожидается мощное наступление вражеской армии

Главное: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в регионе ожидается массовое наступление российской армии. Враг бросит все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную.

Детали: Силы обороны Луганской области готовятся к более мощному наступлению российских войск в ближайшие дни. Об этом в эфире телемарафона 6 мая заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Готовимся к более мощным наступлениям в ближайшие три-четыре дня. Они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную», — уточнил губернатор.

По словам главы ОВА, ситуация в Попасной «очень тяжелая»: враг круглосуточно бомбит и расстреливает населенный пункт из всех видов вооружения, атакуя позиции ВСУ иногда даже целыми батальонами.

«Город практически полностью разрушен», — подчеркнул Гайдай и добавил, что украинские защитники пока что держатся.

Он отметил, что продолжаются ожесточенные бои в Воеводовке возле Северодонецка, а также в Белогоровке возле Лисичанска, где «враг пытается захватить позиции для того, чтобы взять в окружение всех военных, которые находятся на подконтрольной территории Луганской области».

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