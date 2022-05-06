В УПЦ помогают украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

На Киевщине Зверинецкий монастырь сотрудничает с Управлением социальной защиты Печерской райадминистрации. Еженедельно обитель отправляет партию хлеба собственной выпечки на нужды пенсионеров и переселенцев.

На Тернопольщине духовенство и верующие УПЦпередали 5 ящиков крашанок и 4 ящика пасок в Волонтерский центр для переселенцев, продукты быстрого приготовления, тактические очки, аптечки для военных, приобрели и передали две пары тактических очков, закупили медикаменты.

В Винницкой области идет сбор помощи для пострадавших жителей Харьковщины. Священники доставляют продукты питания и другие необходимые вещи в Браиловский монастырь и храмы епархии.

На Буковине православные Румынии и прихожане Черновицко-Буковинской епархии пожертвовали Запорожской епархии УПЦ партию продуктов первой необходимости и средств личной гигиены для нуждающихся в регионах. Группа духовенства и мирян из Запорожья встретили груз в Днепре. Протоиерей Георгий Ковальчук железнодорожным транспортом передал около 2 тонн продуктов питания и средств гигиены для людей, которые находятся в затруднительном положении и проживают на территории Запорожской епархии.

Также на днях протоиерей Георгий Ковальчук совместно с православными волонтерами организовал и отправил гуманитарную помощь в Харьковскую епархию.

Настоятель прихода в честь святых апостолов Петра и Павла села Нижние Петровцы Сторожинецкого благочиния иерей Даниил Попеску с прихожанами оказал 3-ю гуманитарную помощь Пограничным войскам ВСУ. Священники Черновицкой епархии вместе с прихожанами организовали праздничный пасхальный стол для военных и передали им гуманитарную помощь.

В Сумской области жители пяти сел Битицкого старостинского округа, пострадавшие от бомбовых ударов российской авиации, получили продукты питания, медикаменты, средства гигиены, бытовой химии, детское питание, подгузники, одежду. Дважды завозились продукты питания в Зеленый Гай.

При участии протоиерея Александра Петренко был доставлен гуманитарный груз из Львова, благодаря чему лекарственные препараты получили Сумский госпиталь для ветеранов войны, хирургическое отделение городской больницы № 5 и клиника «Юникам» в Сумах.

Также более 70 раз была предоставлена я финансовая помощь для пополнения телефонного счета, транспортных расходов, приобретения продуктов. Гуманитарная помощь была оказана и военным. Было приобретено и передано в подразделение саперов специальное оборудование для разминирования. Подразделение территориальной обороны получило тридцать спальных мешков. В Ворожбе священники УПЦ собрали одежду, обувь и вещи для семей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах.

В Харьковской области митрополит Онуфрий передал продукты питания, средства гигиены и лекарства харьковчанам. Благотворительную помощь жителям раздали священнослужители и волонтеры Харьковской епархии.

В Кременчугской епархии волонтеры передали помощь хлеб жителям села Каменная Яруга Чугуевского района. Община Свято-Покровского храма села Каменные Потоки продолжает оказывать гуманитарную помощь людям, которые пострадали в результате боевых действий и оказались в сложном положении. На Светлой седмице прихожане во главе с протоиереем Сергеем Панчуком собрали и доставили необходимую помощь для жителей города Буча.

Епархиальные волонтеры во главе с куратором по сортировке и логистике помощи беженцам и воинам протоиерей Константин Маслов собрали лекарства и медицинские средства для воинов ВСУ. Община храма Благовещения Пресвятой Богородицы за период Радоницы собрала продукты питания переселенцам, которые нашли убежище в Кременчуге. Настоятель храма протоиерей Павел Генсицкий отмечает, что подобная помощь переселенцам и воинам не прекращается с первых дней войны, а сейчас даже люди удвоили свои дела милосердия. Настоятель Свято-Троицкого храма Кременчуга протоиерей Анатолий Дружко вместе с прихожанами собрал помощь военным ВСУ на передовую.

В тему: В епархиях УПЦ помогают защитникам Украины, больницам, беженцам.