В епархиях УПЦ помогают защитникам Украины, больницам, беженцам

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Одесскую область прибыл гуманитарный груз из Ирландии. Члены православного прихода святителя Тихона в ирландском городе Каслбар собрали помощь и передали для волонтерской деятельности местных священников и волонтеров Украинской Православной Церкви.

В Киевской области протоиерей Сергей Таран вместе с прихожанами посетил пострадавшее от российской оккупации и обстрелов село Рудницкое. Священник встретился с пострадавшими жителями населённого пункта и передал им гуманитарную помощь.

Настоятель Свято-Благовещенского храма Березань архимандрит Назарий (Омельяненко) и клирик храма иеродиакон Никон (Згурский) вместе с прихожанами передали продукты питания для местной теробороны.

В Александрии иеромонах Никанор посетил центральную районную больницу и поздравил руководителя и работников кардиологического отделения с праздником.

В Житомирской области прихожане Свято-Николаевского собора Бердичева собрали помощь в Центральный гуманитарный штаб города.

Груз завезли в пункт сбора гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны, внутренне перемещенных лиц с пострадавших от войны территорий и для населения городов, освобожденных от российской оккупации. Переданы продукты питания, бутылированная вода, консервация и Пасхальные гостинцы.

В Запорожской области настоятель храма в честь Веры, Надежды, Любви и матери их Софии протоиерей Андрей Коноваленко передал пожертвования, собранные запорожскими православными волонтерами для военнослужащих, переселенцев и других нуждающихся в помощи.

В дни Светлой седмицы отец Андрей встречался с охраняющими Запорожье военнослужащими, посещал переселенцев и, от имени митрополита Луки, поздравляя с Пасхой Христовой, передавал гуманитарную помощь — продукты питания и вещи.