На Тернопольщине верующие УПЦ приобрели аптечки для ВСУ

Главное: В Тернополе верующие храмов Украинской Православной Церкви купили амуницию для военнослужащих и передали продукты переселенцам.

В Волонтерский центр Тернопольского национального педагогическего университета верующие отправили для переселенцев пять ящиков пасхальных яиц и четыре ящика куличей, а также продукты питания для семей переселенцев из Мариуполя и Ирпеня. Для отправки в Харьков закупили медикаменты.

Православные волонтеры подготовили две машины для доставки гумпомощи в Харьков и в село Кобыляки, где проживают переселенцы из Харькова.

Также военнослужащим на Луганщину были переданы продукты быстрого приготовления.

Как сообщалось ранее, в Одесской области священники Украинской Православной Церкви передали паски и продукты украинским военнослужащим и теробороне. Помощь передали церковные обшины в Кошарах, Ильичанке, Александровке, Курисово, Доброславе, Визирке, Кремидовке и Ольшанке.