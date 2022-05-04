На Тернопольщине верующие УПЦ приобрели аптечки для ВСУ

Топливный кризис в Украине усиливается
С украинскими военными на «Азовстали» исчезла связь
Число убитых мирных жителей на Киевщине продолжает расти
Британская разведка назвала две главные цели российских военных
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Зеленский рассказал, что для Украины будет считаться победой в войне
Разведка выяснила сроки проведения «спецоперации» России в Украине
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 24,5 тысячи солдат
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
В Украине запретили деятельность пророссийских партий
Орбан рассказал Папе Римскому, когда Россия планирует закончить войну в Украине