Стало известно, сколько журналистов погибло в Украине с начала войны

Главное: Вследствие военных действий в Украине погибли более 20 журналистов. Прекратили свою работу более 100 региональных СМИ.

Детали: С начала войны России против Украины более 100 украинских региональных СМИ были вынуждены прекратить свою работу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Вторжение российских войск на территорию Украины 24 февраля ознаменовало новый этап жестоких репрессий против независимой журналистики в Украине. За два месяца российские захватчики убили более двадцати украинских и иностранных журналистов. Более ста региональных медиа на временно захваченных территориях вынуждены были прекратить работу из-за угроз, уничтожения редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации», — сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что на прошлой неделе жертвой российской агрессии стала журналистка «Радио свобода» Вера Гирич.

«Это преступление Россия совершила во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чем показала свое подлинное отношение к международным институтам и основным принципам международного права», — рассказали в МИД.

При этом наряду с военной злостью Россия ведет информационную войну. В списке преступлений РФ против СМИ в Украине — убийства и похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен, хакерские атаки на сайты информационных ресурсов.

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