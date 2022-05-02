В ООН обновили данные по количеству украинских беженцев

Главное: С начала войны более 5,5 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома. Более половины украинцев уехали в Польшу, но часть беженцев уже вернулись домой в те регионы, где прекратились бои.

Детали: С начала вторжения России Украину покинули более 5,5 миллионов человек, сообщило в понедельник, 2 мая, Агентство ООН по делам беженцев.

Более трех миллионов уехали в Польшу. В Румынию уехали 825 тысяч, в Россию — 681 тысяч человек, в Венгрию — 530 тысяч, в Молдову — 447 тысяч, в Словакию — 379 тысяч, в Беларусь — 25 тысяч.

Статистические данные собраны из разных источников — в основном из данных, предоставленных властями по официальным пунктам пропуска на границе, сообщило агентство.

В тему: С начала войны в Украине пострадали более 600 детей.