Украину могут поделить на экономические зоны с разными налогами

Главное: Верховная рада рассматривает законопроект об экономичном зонировании территорий Украины с учетом условий каждой из областей. В настоящее время можно выделить три вида территорий.

Детали: В связи с тем, что из-за войны в Украине экономические условия в регионах страны очень отличаются, Верховная рада рассматривает законопроект о зонировании территорий с учетом условий каждой из областей. Об этом сообщил вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона.

«Из-за полномасштабного вторжения российских захватчиков регионы страны оказались в разных социальных и экономических условиях. Эти особенности будут учитываться в работе по поддержке и развитию территорий», — сказал он.

По словам Корниенко, в настоящее время можно выделить три вида территорий:

— глубокий тыл;

— прифронтовые зоны;

— зоны боевых действий и временно оккупированные территории.

Таким образом, в этих зонах могут быть разные экономические модели, разное налогообложение и разные стимулы.

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