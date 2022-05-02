Управделами УПЦ объяснил, как нужно заботиться о ближних, чтобы не навредить

Главное: Для того чтобы общаться продуктивно, нужно научиться слушать и слышать друг друга.

«Много говорим о любви к ближним, о заботе и помощи близким, но не всегда понимаем, как эту любовь правильно осуществить практически. Потому что очень часто главной проблемой в нашей любви становимся мы сами. Нередко кажется, что мы лучше знаем, что другому нужно. Особенно это проявляется в семье, когда забота о близких может легко превратиться в деспотичную опеку. Считаем, что отдаем себя на служение родным, а на самом деле становимся безжалостными тиранами. Думаем, что несем подвиг ради близких, ожидаем признательность, но встречаем лишь неприятие и обиды. И не понимаем почему», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что в сущности всё просто: достаточно всмотреться в близких и их реакцию на нашу заботу. «Если такая опека не доставляет им радости, а только напряжение, неуют, беспокойство, значит, что-то с этой „заботой“ не так», — добавил он.

«Но как же так? Разве не желаем всем добра? Разве у нас не благие намерения? И вот здесь стоит уже поговорить не о намерениях и не о „неблагодарных“ ближних, которые „не ценят“ трудов, а о нас самих. Как часто бывает, что мотивацией многих дел является не добродетель, которую декларируем, а самость, любоначалие, властолюбие, скрытая гордыня. Самое грустное, что и сами этого часто не осознаем. Может казаться, что мы лучше понимаем, что именно ближнему требуется. Но чаще очевиден самообман — принятие собственного опыта за универсальный, а мнения — за единственно правильное», — продолжил архиерей.

Управделами УПЦ отвечая на вопрос, как найти правильное решение, отмечает, что для начала нужно перестать считать себя всегда правым, видеть в себе центр вселенной и осознавать себя всезнающим.

«Всеведение — свойство одного лишь Бога. В каждом отдельном случае перед началом всякого дела стоит молиться и смиренно просить Господа о вразумлении. Тем более если речь идет о ближних. Важно не забывать прислушиваться к ним, ведь часто Господь разговаривает с нами через других людей: наставляет, вразумляет, учит. Совместное общение способно решить множество недоразумений и избавить от ложных мнений и представлений», — пояснил владыка.

В завершении митрополит Антоний отметил, что для того чтобы общаться продуктивно, нужно научиться слушать и слышать друг друга. «И здесь тоже не обойтись без смирения. Вооружась этой добродетелью, сможем быть по-настоящему полезными ближним», — заключил иерарх УПЦ