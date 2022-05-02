Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Управделами УПЦ объяснил, как нужно заботиться о ближних, чтобы не навредить

Управделами УПЦ объяснил, как нужно заботиться о ближних, чтобы не навредить

Александра Кудрявцева
02.05.22 13:00
91
Управделами УПЦ объяснил, как нужно заботиться о ближних, чтобы не навредить
Главное: Для того чтобы общаться продуктивно, нужно научиться слушать и слышать друг друга.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Много говорим о любви к ближним, о заботе и помощи близким, но не всегда понимаем, как эту любовь правильно осуществить практически. Потому что очень часто главной проблемой в нашей любви становимся мы сами. Нередко кажется, что мы лучше знаем, что другому нужно. Особенно это проявляется в семье, когда забота о близких может легко превратиться в деспотичную опеку. Считаем, что отдаем себя на служение родным, а на самом деле становимся безжалостными тиранами. Думаем, что несем подвиг ради близких, ожидаем признательность, но встречаем лишь неприятие и обиды. И не понимаем почему», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка отметил, что в сущности всё просто: достаточно всмотреться в близких и их реакцию на нашу заботу. «Если такая опека не доставляет им радости, а только напряжение, неуют, беспокойство, значит, что-то с этой „заботой“ не так», — добавил он.
 
«Но как же так? Разве не желаем всем добра? Разве у нас не благие намерения? И вот здесь стоит уже поговорить не о намерениях и не о „неблагодарных“ ближних, которые „не ценят“ трудов, а о нас самих. Как часто бывает, что мотивацией многих дел является не добродетель, которую декларируем, а самость, любоначалие, властолюбие, скрытая гордыня. Самое грустное, что и сами этого часто не осознаем. Может казаться, что мы лучше понимаем, что именно ближнему требуется. Но чаще очевиден самообман — принятие собственного опыта за универсальный, а мнения — за единственно правильное», — продолжил архиерей.
 
Управделами УПЦ отвечая на вопрос, как найти правильное решение, отмечает, что для начала нужно перестать считать себя всегда правым, видеть в себе центр вселенной и осознавать себя всезнающим.
 
«Всеведение — свойство одного лишь Бога. В каждом отдельном случае перед началом всякого дела стоит молиться и смиренно просить Господа о вразумлении. Тем более если речь идет о ближних. Важно не забывать прислушиваться к ним, ведь часто Господь разговаривает с нами через других людей: наставляет, вразумляет, учит. Совместное общение способно решить множество недоразумений и избавить от ложных мнений и представлений», — пояснил владыка.
 
В завершении митрополит Антоний отметил, что для того чтобы общаться продуктивно, нужно научиться слушать и слышать друг друга. «И здесь тоже не обойтись без смирения. Вооружась этой добродетелью, сможем быть по-настоящему полезными ближним», — заключил иерарх УПЦ.
 
В тему: Управделами УПЦ призвал терпимее относиться друг к другу.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

27.04.22 09:02

Скорая война в Приднестровье неизбежна?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Топливный кризис в Украине усиливается
29.04.22 21:35

Топливный кризис в Украине усиливается

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.05.22 14:44

В МОН рассказали, сколько детсадов в Украине уже возобновили работу
02.05.22 14:30

Харьковский митрополит УПЦ рассказал медикам из США и Польши о трудностях в зоне боевых действий
02.05.22 14:20

В ООН обновили данные по количеству украинских беженцев
02.05.22 13:30

На Ивано-Франковщине мародеры разбирают закрытый властью монастырь УПЦ
02.05.22 13:27

Стало известно, когда в Украине должна закончиться всеобщая мобилизация
02.05.22 12:46

Украину могут поделить на экономические зоны с разными налогами
02.05.22 12:35

УПЦ во всех регионах помогает беженцам, военнослужащим и нуждающимся
02.05.22 12:33

В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина
02.05.22 11:53

Путин — в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, — The Sun
02.05.22 11:31

В Украине можно вновь покупать и продавать недвижимость. Но есть ограничения
02.05.22 12:33

В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина
02.05.22 11:53

Путин — в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, — The Sun
02.05.22 11:04

С начала войны в Украине пострадали более 600 детей
29.04.22 21:00

Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
29.04.22 15:35

24 февраля российские диверсанты высадились в центре Киева для ликвидации Зеленского, — СМИ
29.04.22 14:54

На украинских АЗС начались серьезные проблемы с топливом
29.04.22 12:47

Польша передала Украине более половины своих танков
29.04.22 11:55

С 1 мая помощь от государства получат далеко не все внутренние переселенцы
29.04.22 10:45

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 23 тысячи солдат
29.04.22 10:43

В НАТО допускают длительную войну в Украине
27.04.22 10:47

Ахметов прокомментировал бои вокруг «Азовстали»
26.04.22 10:22

Украинцам разъяснили, что будет с выходными днями в мае
26.04.22 09:13

По Запорожью нанесены ракетные удары
26.04.22 15:09

Напряженность в Приднестровье: стало известно, что происходит
28.04.22 09:06

Россия переводит Херсонскую область на рубли
27.04.22 12:05

Стало известно, при каком условии украинские войска готовы зайти в Приднестровье
27.04.22 09:52

На ЧАЭС зафиксировали повреждения
27.04.22 10:57

Россияне говорят, что с начала войны в Крым уехали более ста тысяч украинцев
29.04.22 11:55

С 1 мая помощь от государства получат далеко не все внутренние переселенцы
27.04.22 12:32

Мэрия Мариуполя заявила, что россияне запретили въезд в город
Фото и Видео
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Месси показал удивительный трюк на тренировке
Месси показал удивительный трюк на тренировке
Появилось видео загадочного явления в Колумбии
Появилось видео загадочного явления в Колумбии
Опубликовано видео обстрела здания МГБ в Тирасполе
Опубликовано видео обстрела здания МГБ в Тирасполе
В Брянске с ночи пылает нефтебаза
В Брянске с ночи пылает нефтебаза
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Появилось фото с места крушения Ан-26 на Запорожье
Появилось фото с места крушения Ан-26 на Запорожье
Появилось видео, как Майк Тайсон избил пассажира самолета
Появилось видео, как Майк Тайсон избил пассажира самолета
Российская «няшка» Наталья Поклонская считает букву «Z» символом горя
Российская «няшка» Наталья Поклонская считает букву «Z» символом горя
Конфеты Рошен до сих пор продают в России
Конфеты Рошен до сих пор продают в России
fraza.com
Новости блогосферы
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє
09.04.22 09:59

Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.