Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 23,8 тысяч солдат

Главное: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит новые данные о потерях россиян.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на понедельник, 2 мая.

Сообщается, что погибли уже 23,8 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях: 194 самолета, 155 вертолетов, 1 048 танков, 2 519 боевых бронированных машин, 459 артиллерийских систем, 80 средств ПВО, 152 реактивных системы залпового огня, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 271 БПЛА оперативно-тактического уровня, восемь кораблей/легких скоростных катеров, 1 824 единицы автомобильной техники, 38 единиц специальной техники, 84 крылатые ракеты

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