Британцы считают, что Россия все же атакует Молдову

Главное: Россия все же нападет на Молдову. Об этом пишут британцы.

Детали: Британское издание The Times пишет, что Россия все же нападет на Молдову. Ссылаясь на источник в украинской разведке, сообщается, что решение уже принято и разработан план вторжения.

Со слов инсайдера информируется следующее: «Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной».

Отмечается: «Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение «донбасского сценария». Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России».

Подчеркивается, что уже имеется ряд индикаторов, которые указывают на планы Кремля по нападению.

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