В портах заблокировано 4,5 миллиона тонн украинского зерна

Главное: В украинских портах заблокировано зерно. 4,5 миллиона тонн.

Детали: В украинских портах заблокировано 4,5 миллиона тонн зерна. Об этом говорят в ООН.

Как сообщил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, пока их невозможно экспортировать из-за войны.

По его словам, от поставок украинской пшеницы зависят многие страны.

Чиновник добавил, что голод не должен быть оружием и призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

В тему: Глобальный продовольственный кризис и украинское зерно на экспорт.