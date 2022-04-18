Российские военные ракетами обстреляли детские площадки в Харькове

Главное: Сегодня в Харькове вражеские снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина.

Детали: В понедельник, 18 апреля, около 11:50 военные РФ обстреляли Основянский район Харькова. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Отмечается, что снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов.

В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.438 УКУ — нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

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