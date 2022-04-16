Россия проиграла войну в Украине, - представитель ОП

Главное: Алексей Арестович заявил, что Россия уже проиграла войну против Украины.

Детали: Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что Россия уже проиграла войну против Украины, сейчас там решают, как подготовить к этому население, сообщает Антикоррупционная правда.

«На второй день после затопления крейсера „Москва“, то есть, на 51-ые сутки российского вторжения в Украину мы можем говорить, что войну Россия проиграла. Вопрос сейчас в оформлении поражения Путина», — говорит он.

Арестович предполагает, что теперь россиян будут убеждать в том, что РФ якобы решила не соревноваться с НАТО, чтобы не доводить до ядерной войны. Путин, по его мнению, попытается объяснить россиянам, что он остановил кровавую вакханалию, угрозу ядерной войны, а НАТО и разумные политики нажали на украинцев и прекратили войну.