Зеленский озвучил цифру убитых за время войны украинских военных

Главное: По предварительным данным, погибло от 2,5 до 3 тысяч украинских военных. 10 тысяч ранены.

Детали: В интервью CNN Зеленский назвал цифры военных потерь Украины. По предварительным данным, погибло от 2,5 до 3 тысяч украинских военных. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

При этом до 10 тысяч ранены. «Трудно сказать, сколько из них выживет» , — отметил президент.

СМИ напоминают, что в предыдущий раз Украина озвучивала свои потери больше месяца назад — 12 марта. Тогда назывались цифры в 1,3 тысячи погибших военных.

Россия, по мнению Украины, потеряла во время «спецоперации» 20 тысяч военных. То есть почти в семь раз больше.

Однако, по российским данным, число погибших военнослужащих составляет 1351 человек (по состоянию на 25 марта).

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