В ОП анонсировали возможную скорую встречу Зеленского с Путиным

Главное: В Офисе президента хотят как можно быстрее организовать встречу президентов Украины и России. Это делается в целях безопасности украинских городов, подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.

Детали: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вскоре может состояться встреча глав РФ и Украины. Об этом он рассказал телеведущему канала Украина 24 Василию Голованову в эфире проекта FREEDOM.

По его словам, уже готов соответствующий пакет документов.

«Наши города бомбят. Наши ВСУ готовы это все компенсировать с точки зрения ответных ударов. Тем не менее мы исходим из того, что Украина не может быть разрушена до конца. Украина оформила сегодня оптимальные договоренности, которые передали российской стороне», — отметил Подоляк.

Также он подчеркнул, что сейчас будут работать над тем, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась как можно быстрее, и раскрыл детали пакета документов.

«Этот договор крайне важен для Украины, чтобы мы не оставались наедине, и этот договор еще раз подчеркнет для всех важность пересмотра глобальной архитектурной безопасности. Пакет документов готов, мы можем выходить на подготовку встреч президентов, и, безусловно, мы будем это делать. Мы будем делать это как можно быстрее для безопасности наших городов», — добавил советник главы Офиса президента.

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