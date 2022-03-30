Генштаб ВСУ заявил, что в Украине погибли уже 17,3 тысячи солдат из РФ

Главное: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ обновил данные о российских потерях.

Детали: В среду, 30 марта, Генштаб ВСУ опубликовал последние данные о российских потерях в войне. Сообщается, что погибли уже 17,3 тысячи солдат.

Кроме этого, как информируется, Россия понесла следующие потери: 605 танков, 1 723 боевых бронированных машин, 305 артиллерийских систем, 96 РСЗО, 54 средства ПВО, 131 самолет, 131 вертолет, 1 184 единицы автомобильной техники, семь кораблей/катеров, 75 цистерн с ГСМ, 81 БПЛА оперативно-тактического уровня - 81 единица, 21 единица специальной техники и четыре пусковые установки.

Сообщается: «Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий».

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