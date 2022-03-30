В Украине заработают три гуманитарных коридора

Главное: В Украине открываются гуманитарные коридоры. Названы направления.

Детали: В среду, 30 марта, в Украине откроют три гуманитарных коридора. Об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

По ее словам, они заработают из Бардянска, Мелитополя и Энергодара в направлении Запорожья.

Отмечается, что откроют такие направления: для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в Бердянск; для эвакуации и доставки гуманитарной помощи в Мелитополь; для проезда колонны на собственном авто из Энергодара в Запорожье.

Чиновник сказала, что сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже выехали из Запорожья.

Резюмируется, что на обратном пути к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на своем авто.

В тему: В ООН привели страшные цифры последствий войны в Украине.