Генштаб ВСУ заявил, что Россия усиливает свою военную группировку в Украине

Главное: Россия усиливает свою военную группировку в Украине. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Детали: Генеральный штаб ВСУ сообщает об усилении российской группировки в Украине. Перебрасываются новые силы.

Информируется, что Россия испытывает проблемы с комплектованием подразделений личным составом.

Отмечается: «В целях комплектования вооруженных сил России, с оккупированных территорий Грузии, на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-я (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа».

Кроме этого сообщается, что от 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около восьми сотен человек.

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