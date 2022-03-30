В США наконец-то запретили линчевание

Главное: Теперь в США запретили линчевать людей. Закон подписал Джо Байден.

Детали: В США запретили линчевать людей. Закон подписал президент Джо Байден.

Нормативный документ получил имя Эммета Тилля, 14-летнего афроамериканца.

Так, в 1955 году белая женщина обвинила его в приставаниях, после чего ее родственники жестоко убили его и были оправданы присяжными.

Стоит отметить, что попытки принять на федеральном уровне закон против линчевателей предпринимались неоднократно в течение века.

Отныне подобная расправа будет преследоваться в рамках уголовного закона как преступление на почве ненависти.

Джо Байден сказал: «Почти сто лет назад представитель штата Северная Каролина Джордж Уайт, единственный темнокожий в конгрессе в то время, впервые представил закон против линчевания. Сотни подобных документов не пробились в качестве закона».

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