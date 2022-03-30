В приложении «Дія» заработала важная функция

Главное: Украинцы теперь могут получить компенсацию за разрушения домов или квартир во время войны. Сделать это можно через «Дію».

Детали: Через приложение «Дія» украинцы могут теперь получить компенсацию за разрушения домов или квартир из-за войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил: «Государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже может подать соответствующую заявку в «Діє».

Сообщается, что подача заявок на возмещение ущерба уже доступна в приложении.

Информируется: «Чтобы увидеть новую услугу, его необходимо обновить. При этом через неделю заявку можно будет подать и офлайн – в центрах предоставления административных услуг».

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