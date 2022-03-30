США отправят в Восточную Европу истребители

Главное: Пентагон отправит в Восточную Европу военную технику. Истребители, корпуса морской пехоты и военно-транспортные самолеты.

Детали: США собираются отправить в Восточную Европу вооружение. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в регион направят десять истребителей F-18, корпуса морской пехоты и несколько военно-транспортных самолетов C-130.

При этом точное место их дислокации не называется.

Отмечается, что сейчас в Норвегии идут ежегодные учения НАТО Cold Responce.

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