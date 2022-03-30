В ООН привели страшные цифры последствий войны в Украине

Главное: В Украине продолжается войны. Люди вынуждены покидать свои дома.

Детали: Представитель ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя на заседании Совбеза озвучила данные последствий войны в Украине. По ее словам, свои дома покинули 10,4 миллиона людей.

Информируется, что 6,5 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами, а 3,9 миллиона людей выехали за рубеж.

Отмечается, что поток гуманитарной помощи в Украину увеличивается с каждым днем, и сейчас в стране находится более 1 230 сотрудников ООН, которые работают с более чем ста гуманитарными организациями по всей Украине.

По ее словам, Украина – это гуманитарный парадокс: рядом с насилием мы видим доброту, глубокую солидарность и нежнейшую заботу.

Сообщается, что первая колонна гуманитарной помощи ООН прибыла в Сумы 18 марта, доставив 130 тонн медикаментов, воды, готовых блюд и консервов для 35 тысяч человек.

В минувший понедельник вторая колонна ООН прибыла в Харьков с продуктами питания и предметами первой необходимости, которые были распределены обществом Красного Креста Украины.

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