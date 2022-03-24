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Новости > На Одесчине УПЦ открывает курсы медицинских волонтеров

На Одесчине УПЦ открывает курсы медицинских волонтеров

Александра Кудрявцева
24.03.22 13:15
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На Одесчине УПЦ открывает курсы медицинских волонтеров
Главное: Одесская епархия Украинской Православной Церкви и команда «Добро объединяет» открывают курсы медицинских волонтеров.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, на курсах будут обучать оказанию первой медицинской помощи.
 
Обучение будет вести Владимир Скнарь — врач высшей категории, диакон Свято-Алексеевского храма в Одессе.
 
«Мы приглашаем всех, кто имеет медицинское образование, а также всех желающих обучиться и быть полезными Украине в это непростое время для нашей страны», — обратился он к жителям Одессы и области.
 
Чтобы записаться на курсы и получить дополнительную информацию нужно обратиться на горячую линию Одесской епархии УПЦ:
 
Viber, WhatsApp, Telegram +380936150820
 
Как сообщалось ранее, в Житомире в Свято-Покровском храме Украинской Православной Церкви оборудовали медицинский пункт для оказания помощи пострадавшим.
 
В тему: Преподаватели и студенты Киевских духовных школ УПЦ сдали кровь для украинских военных.

Тэги: медицина, Одесская область, УПЦ

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