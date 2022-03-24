На Одесчине УПЦ открывает курсы медицинских волонтеров

Главное: Одесская епархия Украинской Православной Церкви и команда «Добро объединяет» открывают курсы медицинских волонтеров.

Обучение будет вести Владимир Скнарь — врач высшей категории, диакон Свято-Алексеевского храма в Одессе.

«Мы приглашаем всех, кто имеет медицинское образование, а также всех желающих обучиться и быть полезными Украине в это непростое время для нашей страны», — обратился он к жителям Одессы и области.

Чтобы записаться на курсы и получить дополнительную информацию нужно обратиться на горячую линию Одесской епархии УПЦ

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Как сообщалось ранее, в Житомире в Свято-Покровском храме Украинской Православной Церкви оборудовали медицинский пункт для оказания помощи пострадавшим.