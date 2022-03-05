Святогорская лавра за восемь дней войны приняла 269 беженцев

Правоохранители и архиереи УПЦ просят прекратить распространение фейков о Церкви
Зеленский рассказал, что будет с индексацией пенсий во время войны
Украинцам, потерявшим работу из-за войны, пообещали небольшие компенсации
Во всех храмах и монастырях УПЦ одновременно проведут молебен о мире в Украине
С начала войны из Украины бежали почти миллион человек
Поползли слухи, что Янукович может вернуться в Украину
В Украине заработала гуманитарная горячая линия
Генштаб ВСУ заявил, что Беларусь уже атакует Украину
Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Резников заявил, что Украина не собирается капитулировать перед Россией