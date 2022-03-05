Святогорская лавра за восемь дней войны приняла 269 беженцев

Главное: Успенская Святогорская Лавра в течение последних восьми дней приняла 269 человек, в том числе 120 детей.

«Большинство из них – многодетные семьи из Славянска и Краматорска, беженцы из Авдеевки, Лисичанска, Часов-Яра, Изюма, Барвенково и других населённых пунктов. Они добавились к тем людям, которые в результате военных действия потеряли кров 8 лет назад и с того времени проживают на обеспечении обители. Всего на утро 4 марта 2022 года в Лавре нашли приют 342 беженца», - сообщается на сайте лавры.

Отмечается, что в обитель был доставлен гуманитарный груз – продукты питания, обувь, одежда, памперсы для детей, медикаменты, собранный жителями Бахмутского и Краматорского районов.

Наместник обители митрополит Святогорский Арсений и братия монастыря выразили благодарность всем неравнодушным за проявленную жертвенность и христианскую любовь.

Оказать благотворительную помощь пострадавшему мирному населению можно по платежным системам, указанным здесь . Назначение платежа – «помощь беженцам».

Обитель также просит о гуманитарной помощи. Адрес: Свято-Успенская Святогорская Лавра, улица Заречная, 3, Святогорск, Донецкая область, Украина, 84130.