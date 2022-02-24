Усик захотел побороться с Фьюри на кулаках

Главное: Украинский тяжеловес Александр Усик выразил готовность драться на кулаках с британцем Тайсоном Фьюри.

Детали: Украинский боксер Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри. На канале Behind The Gloves в YouTube спортсмен заявил, что никогда не избегал встречи с представителем Великобритании и готов в любой момент подраться с ним на голых кулаках.

Усик также призвал Фьюри не врать о том, что с ним не хотят встречаться на ринге.

В тему: На днях британский боксер Тайсон Фьюри, владеющий титулом чемпиона мира по боксу по версии WBC подписал контракт на бой с соотечественником Диллианом Уайтом. Это означает, что его бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, откладывается.