На Полтавщине два депутата выбивали с женщины деньги за несуществующий долг

Главное: В полтавской области два депутата требовали у женщины 39 тысяч долларов за несуществующий долг. Их задержали.

Детали: В Полтавской области задержали двух депутатов. Они требовали от женщины передать им 39 тысяч долларов за несуществующий долг. Об этом говорится в сообщении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook.

По ее словам, сотрудники СБУ задержали главу фракции «Довіра» в Полтавском областном совете и его брата, который является депутатом Миргородского районного совета.

По словам источника в правоохранительных органах, речь об Олеге Диденко и его брате.

«Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты потребовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в расчет за, мягко говоря, сомнительные», — написала генпрокурор.

Она добавила, что депутаты были задержаны после получения средств.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски.

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