Главные новости за 31 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 31 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 22 026 человек. Умерли 78 людей.

- Курс гривны вырос. Доллар и евро упали в цене.

- В Украине меняется погода. Грядет похолодание.

- Задержаны два человека, которые якобы готовили массовые беспорядки в Киеве и других городах Украины. По словам главы МВД Дениса Монастырского, должна была пролиться кровь.

- Число больных гриппом, ОРВИ и СОVID-19 в Киеве растет. Появились свежие данные.

- Немой инсульт можно распознать. Названы его симптомы.