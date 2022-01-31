Главные новости за 31 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 31 января 2022 года.
- Коронавирусом в Украине заболели 22 026 человек. Умерли 78 людей.
- Курс гривны вырос. Доллар и евро упали в цене.
- В Украине меняется погода. Грядет похолодание.
- Задержаны два человека, которые якобы готовили массовые беспорядки в Киеве и других городах Украины. По словам главы МВД Дениса Монастырского, должна была пролиться кровь.
- Число больных гриппом, ОРВИ и СОVID-19 в Киеве растет. Появились свежие данные.
- Немой инсульт можно распознать. Названы его симптомы.