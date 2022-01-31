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Новости > Рост заболеваемости коронавирусом в Украине увеличился в 7 раз

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине увеличился в 7 раз

Агата Кловская
31.01.22 14:42
524
Рост заболеваемости коронавирусом в Украине увеличился в 7 раз

Главное: Рост заболеваемости коронавирусом продолжится в ближайшие пару недель, ожидают в Минздраве. За неполный месяц заболеваемость коронавирусом в стране выросла в 7 раз.

Детали: За последние три недели заболеваемость коронавирусом в Украине выросла в семь раз, количество госпитализаций — вдвое. Об этом в понедельник, 31 января, рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он отметил, что штамм омикрон обнаружили уже в 20 областях. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

За прошлую неделю количество новых случаев COVID снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

«Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан с стремительным распространением на территории Украины варианта омикрон коронавируса SARS-CoV-2», — пояснил Ляшко.

По его словам, в ближайшие две недели Минздрав прогнозирует рост количества случаев инфицирования коронавирусом.

На данный момент в медучреждениях выделено 69,32 тысяч койкомест, из которых 66,31 тысяч коек обеспечены кислородом. За неделю количество коек увеличено на 4400 коек. Также увеличивается количество коек для детей.

В тему: Стало известно, будут ли вводить в киевских школах карантин.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, коронавирус

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