В Минобороны рассказали, будут ли в Украине объявлять мобилизацию

Главное: Военные решили пока работать с формированием сил территориальной обороны, а не объявлять мобилизацию. По словам министра обороны Алексея Резникова, объявление даже «тренировочной мобилизации» из-за накопившегося в обществе напряжения «вызовет панику на улицах».

Детали: На данный момент в Украине нет необходимости в мобилизации из-за угрозы вторжения России, считает министр обороны Алексей Резников. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

По его словам, объявление даже «тренировочной мобилизации» из-за накопившегося в обществе напряжения «вызовет панику на улицах».

«Мы будем двигаться другим способом: будем работать с формированием Сил территориальной обороны», — сказал министр.

Обучение теробороны начнется с управленческих решений глав областных и районных администраций, а также главы КГГА.

«У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их обучать два-три дня на полигоне, как взаимодействовать и что делать. Потом будет восток, юг и запад», — рассказал Резников.

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