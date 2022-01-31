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Новости > Киев накрыла очередная волна «минирований»

Киев накрыла очередная волна «минирований»

Александр Панько
31.01.22 13:21
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Киев накрыла очередная волна «минирований»

Главное: В Киеве снова прошла волна массовых минирований. В частности, полиция проверяет здание Центрального ж/д вокзала, аэропорт Киев и несколько столичных школ.

Детали: В Киеве «минировали» школы, железнодорожный вокзал и аэропорт «Жуляны». Об этом со ссылкой на полицию столицы сообщает Сегодня в понедельник, 31 января.

«Утром поступило анонимное сообщение о взрывчатке, заложенной в Центральном железнодорожном вокзале Киева, аэропорту Киев и в нескольких школах столицы. На данный момент продолжается проверка этих помещений», — сказано в сообщении.

Теперь специалисты проверяют объекты.

В тему: 21 января в Киеве «заминировали» все школы.

Тэги: Киев, общество, вокзал, школа, минирование, аэропорт

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