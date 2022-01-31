Футболиста сборной Англии арестовали за избиение девушки

Главное: Английский футболист Мэйсон Гринвуд избил свою девушку. Его арестовала полиция.
Детали: В Англии вспыхнул громкий скандал. Нападающего сборной страны и клуба «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда арестовала полиция.
Произошло это после того, как его девушка модель Гарриет Робсон заявила об избиениях с его стороны.
В доказательство своих слов она опубликовала несколько снимков с синяками и ссадинами.
В клубе уже заявили, что отстранили спортсмена как минимум на время разбирательства со стороны правоохранительных органов.
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