Озвучены симптомы немого инсульта

Главное: Немой инсульт можно распознать. Названы его симптомы.

Детали: Российский медик-ученый Оксана Драпкина поведала, как распознать немой (тихий) инсульт. О симптомах она рассказала местным СМИ.

Эксперт отметила: «Люди чаще всего не обращают внимания на некоторые изменения в самочувствии. Они могут сигнализировать о риске развития настоящего инсульта».

Называются такие тревожные признаки: внезапное головокружение, нарушение походки, резкое ухудшение зрения и асимметрию лица.

Также такой инсульт может характеризоваться речевой дисфункцией, потерей чувствительности в конечностях и ощущением онемения.

Подчеркивается, что данные симптомы носят непостоянный характер, из-за чего многие их не замечают.

Она говорит: «15% перенесших немой инсульт впоследствии сталкиваются с кровоизлиянием в мозг и становятся инвалидами. Наибольший риск он представляет для людей с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, нарушением сердечного ритма и атеросклерозом сонных артерий».

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