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Новости > На Буковине сгорел деревянный храм УПЦ

На Буковине сгорел деревянный храм УПЦ

Александра Кудрявцева
31.01.22 11:06
56
На Буковине сгорел деревянный храм УПЦ

Главное: В Черновицкой области сгорел деревянный храм Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, сгорел храм в честь Схождения Святого Духа в селе Самакова.

Деревянный храм загорелся 30 января около трех часов ночи.

В сообщении сказано, что в данный момент устанавливаются причины пожара.

Сотрудники ГСЧС выехали на место происшествия, но спасти храм им не удалось. Кроме деревянного храма дотла сгорела также колокольня.

Ситуацию с тушением огня усложнили погодные условия, так как ночью поднялся сильный ветер.

Устанавливаются причины пожара, инцидент с возгоранием церкви расследуют сотрудники полиции.

В тему: Священник УПЦ объяснил, как человек может познать Бога.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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