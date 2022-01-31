На Буковине сгорел деревянный храм УПЦ

Главное: В Черновицкой области сгорел деревянный храм Украинской Православной Церкви.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, сгорел храм в честь Схождения Святого Духа в селе Самакова.
Деревянный храм загорелся 30 января около трех часов ночи.
В сообщении сказано, что в данный момент устанавливаются причины пожара.
Сотрудники ГСЧС выехали на место происшествия, но спасти храм им не удалось. Кроме деревянного храма дотла сгорела также колокольня.
Ситуацию с тушением огня усложнили погодные условия, так как ночью поднялся сильный ветер.
Устанавливаются причины пожара, инцидент с возгоранием церкви расследуют сотрудники полиции.
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