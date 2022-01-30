Священник УПЦ объяснил, как человек может познать Бога

Главное: Необходимо задавать вопросы внутри себя, через поиск ответов на которые Бог поможет изменить жизнь к лучшему.

«К сожалению, пока человек не пожелает спасения, он не пожелает даже искать Бога. Но когда во время испытаний у человека наконец-то родится глубокий вопрос о смысле жизни — то важно, чтобы рядом оказался верующий человек, который бы указал, каким путем идти этой жизнью ко спасению в Вечности», — отметил священник.

Именно поэтому, по его словам, Господь попускает разным невзгодам или наоборот огромному счастью вмешиваться в жизнь человека.

«Кто испытал в своей душе Бога познанием душевным через опыт, через свое сознание, через чувства, тот получил такую ​​радость, которую описать невозможно, которая превосходит какие-либо земные достижения», — добавил он.

Отец Александр считает, что для того чтобы Господь дал спасение человеку, нужно его захотеть, для чтобы захотеть, чтобы нас спасли, порой восстаем в тех ситуациях, в которые Господь нас ставит, и осознаем: «Да, Боже! А до сих пор я думал, что все во мне хорошо, что я Тебя не нуждаюсь, но вот в этот момент понимаю, что мне без Тебя — некуда».

«Каждому Богу дает те испытания, во время которых рождаются такие вопросы. Эти вопросы нужны не Богу, они нужны человеку, но как же Господь ждет, когда они у нас наконец-то появятся», — подчеркнул протоиерей Александр Клименко.

В завершении священник пожелал каждому задавать самые глубокие вопросы внутри себя, через поиск ответов на которые Бог поможет изменить жизнь к лучшему.