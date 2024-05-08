Румыния готова передать систему Patriot Украине

Румыния может передать Украине ракетную систему Patriot. Об этом сказал президент страны Клаус Йоханнис.

Произошло это после его встречи с президентом США Джо Байденом, которая состоялась в Вашингтоне.

Политик отметил, что в течение последних недель шла дискуссия о том, кто может предоставить Patriot нашей стране.

Он сказал: «Джо Байден упомянул об этом во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны».

Ранее мы писали, что Украина уже получила от союзников ракеты для ПВО Patriot.