Коронавирус в Украине: 22 026 заболевших и 78 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 22 026 человек. Умерли 78 людей.

Детали: Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине остается очень высокий. Данные на понедельник, 31 января, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 22 026 человек. Госпитализировали 2 322 больных, а выздоровели 4 346 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 36 354, методом ИФА – 2 756, экспресс-тестами – 24 962.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской (2 934), Хмельницкой (2 092) и Сумской (1 331) областях.

Умерли 78 людей. За все время скончались 100 203 человека.

С начала пандемии заболели 4 064 495 людей, а выздоровели 3 622 745 человек.

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