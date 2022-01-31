«Динамо» избавляется от балласта

Главное: Киевское «Динамо» отдало в аренду двух своих форвардов. Владислав Супряга будет выступать в Италии за «Сампдорию», а венесуэлец Эрик Рамирес отправился в Испанию в хихонский «Спортинг».

Детали: 21-летний украинский нападающий Владислав Супряга официально перешел из киевского «Динамо» в итальянскую «Сампдорию». Клуб Серии A арендовал форварда киевского клуба до конца текущего сезона 2021/22. «Сампдория» также получила право выкупа футболисты по окончании аренды.

Супряга отработал первый сбор с основной командой «Динамо» в Испании. В текущем сезоне Владислав провел за киевскую команду 6 матчей во всех турнирах (3 матча в УПЛ, 1 игру в Суперкубке и 2 встречи в Лиге чемпионов).

Напомним, Супряга перешел в «Динамо» из «Днепра-1» в августе 2018 года за €6,5 млн. Контракт Супряги с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €4 млн.

???? | OFFICIAL#Supriaha è blucerchiato: arriva dalla @DynamoKyiv a titolo temporaneo con diritto di opzione. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 30, 2022

23-летний венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес на правах аренды будет играть за клуб «Спортинг Хихон», выступающий в испанской Сегунде. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.

В текущем сезоне Рамирес провел за «Динамо» 4 матча в УПЛ (1 гол), 1 матч в Кубке Украины и 2 поединка в Лиге чемпионов.

Контракт Рамиреса с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в €1,5 миллиона.

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