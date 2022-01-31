Международный день ювелира: какая дата отмечается 31 января

Сегодня, 31 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день ювелира и Афанасьев день.

Международный день ювелира

Этот праздник берет свое начало еще со времен первобытного общества, когда возникла идея украшений, именно она и заложила основу для появления ювелирной деятельности в будущем. Всем известно, как Древняя Греция и Киевская Русь славились историей ювелирного дела.

Ценность драгоценных камней не менялась с годами и веками, а вот мода и красота самих изделий – часто меняли свое направление. Первые «ювелирные» изделия были выполнены из ракушек, клыков животных, листьев, цветов, ягод и других подручных материалов. А потом дело дошло и до камней, для обработки которых возникла процедура шлифовки. Этот процесс предоставил возможность носить на шее гладкие камни в качестве кулонов-талисманов. Через некоторое время, этот способ шлифования обычных камней усовершенствовали и стали применять к драгоценным самоцветам, зная их специфику значения.

С возникновением металла – украшения стали более привлекательными и удобными в применении. В этот день люди могут любоваться красотой работ ювелирного дела и посетить выставки мастеров ювелирных украшений. А также прикупить себе какое-нибудь украшение по душе. Некоторые ювелирные магазины делают хорошие скидки своим покупателям, а также проводят акции, чтобы побаловать своих клиентов, и дать возможность купить шикарные драгоценности великих мастеров своего дела.

В современном мире ювелирам помогает специальное оборудование, которое с каждым годом совершенствуется, и мастера производят уникальные украшения, которые очень радуют ценителей прекрасного.

Афанасьев день

Название праздника происходит от церковной даты чествования святого Афанасия Великого, служившего архиепископом Александрийским в IV веке. В юности Афанасия мать отдала в церковь на служение Всевышнему. Когда он достиг звания епископа, то вел борьбу против ереси Ария, ярого противника христианской церкви. Святитель ездил по храмам, распространял слово Божие и обличал сторонников Ария. Из-за жестокой клеветы ариан Афанасий вынужден был скрываться. После восхождения на престол императора Валента епископ вернулся обратно и продолжил руководить Александрийской церковью.

В народе Афанасьев день иногда величали Афанасий-Ломонос. Как раз в этот день ударяли трескучие морозы и жители, отправляющиеся далеко от дома, порой получали обморожение носа, рук или ног. Отсюда и название «ломай нос». Крестьяне старались дни проводить в помещение, а на морозе быстро передвигаться, дабы не замерзнуть.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День рождения русской водки;

- День воздушно-пузырчатой упаковки;

- День вдохновения сердца искусством;

- День скотча.