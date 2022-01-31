Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Международный день ювелира: какая дата отмечается 31 января

Международный день ювелира: какая дата отмечается 31 января

Александр Панько
31.01.22 05:35
401
Международный день ювелира: какая дата отмечается 31 января

Сегодня, 31 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день ювелира и Афанасьев день.

Международный день ювелира

Этот праздник берет свое начало еще со времен первобытного общества, когда возникла идея украшений, именно она и заложила основу для появления ювелирной деятельности в будущем. Всем известно, как Древняя Греция и Киевская Русь славились историей ювелирного дела.

Ценность драгоценных камней не менялась с годами и веками, а вот мода и красота самих изделий – часто меняли свое направление. Первые «ювелирные» изделия были выполнены из ракушек, клыков животных, листьев, цветов, ягод и других подручных материалов. А потом дело дошло и до камней, для обработки которых возникла процедура шлифовки. Этот процесс предоставил возможность носить на шее гладкие камни в качестве кулонов-талисманов. Через некоторое время, этот способ шлифования обычных камней усовершенствовали и стали применять к драгоценным самоцветам, зная их специфику значения.

С возникновением металла – украшения стали более привлекательными и удобными в применении. В этот день люди могут любоваться красотой работ ювелирного дела и посетить выставки мастеров ювелирных украшений. А также прикупить себе какое-нибудь украшение по душе. Некоторые ювелирные магазины делают хорошие скидки своим покупателям, а также проводят акции, чтобы побаловать своих клиентов, и дать возможность купить шикарные драгоценности великих мастеров своего дела.

В современном мире ювелирам помогает специальное оборудование, которое с каждым годом совершенствуется, и мастера производят уникальные украшения, которые очень радуют ценителей прекрасного.

Афанасьев день

Название праздника происходит от церковной даты чествования святого Афанасия Великого, служившего архиепископом Александрийским в IV веке. В юности Афанасия мать отдала в церковь на служение Всевышнему. Когда он достиг звания епископа, то вел борьбу против ереси Ария, ярого противника христианской церкви. Святитель ездил по храмам, распространял слово Божие и обличал сторонников Ария. Из-за жестокой клеветы ариан Афанасий вынужден был скрываться. После восхождения на престол императора Валента епископ вернулся обратно и продолжил руководить Александрийской церковью.

В народе Афанасьев день иногда величали Афанасий-Ломонос. Как раз в этот день ударяли трескучие морозы и жители, отправляющиеся далеко от дома, порой получали обморожение носа, рук или ног. Отсюда и название «ломай нос». Крестьяне старались дни проводить в помещение, а на морозе быстро передвигаться, дабы не замерзнуть.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День рождения русской водки;

- День воздушно-пузырчатой упаковки;

- День вдохновения сердца искусством;

- День скотча.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.01.22 16:19

Как Великобритания и Франция в сентябре 1939 года «помогли» Польше и нужна ли сейчас такая «поддержка»

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Александр Курпетко прикрывается фирмой Trafigura в схемах поставок контрафактного угля, — западные СМИ
30.01.22 14:41

Александр Курпетко прикрывается фирмой Trafigura в схемах поставок контрафактного угля, — западные СМИ

Автор: World News

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.01.22 00:05

К концу рабочей недели в Украину вернется недетский мороз
30.01.22 20:31

Вышел новый номер «Печерского Благовестника» об истории Крестовоздвиженского храма в Киево-Печерской лавре
30.01.22 19:50

В Днепре открылась православная ярмарка УПЦ
30.01.22 17:35

Священник УПЦ объяснил, как человек может познать Бога
30.01.22 17:15

Митрополит УПЦ рассказал, почему люди выбирают путь монашества
30.01.22 16:55

Священник УПЦ рассказал о духовном смысле исцеления Господом Иерихонского слепца
30.01.22 13:01

Ученые установили точное местоположение воды на Марсе
30.01.22 11:08

Американцы научили робота делать сложные хирургические операции без участия человека
30.01.22 10:55

В Минздраве уточнили сроки бустерной вакцинации
30.01.22 05:21

Международный день без интернета: какая дата отмечается 30 января
30.01.22 10:55

В Минздраве уточнили сроки бустерной вакцинации
29.01.22 09:47

«Слуга народа» попался на полумиллионной взятке
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
28.01.22 14:59

Известный журналист намекнул, что Вирчиса могли убить
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 12:09

Украинский спутник вышел на орбиту, но... не той стороной к Солнцу
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
28.01.22 08:56

Коронавирус в Украине: 34 408 заболевших и 154 погибших
27.01.22 22:52

В НАН Украины дали тревожный коронавирусный прогноз на ближайшие недели
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
24.01.22 15:59

За две недели до Игр в Пекине уже болеют олимпийцы
28.01.22 11:18

Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
24.01.22 12:57

Автомобилистам приготовиться: на дороги Украины выходят полицейские «фантомы»
25.01.22 19:00

Главные новости за 25 января 2022 года
26.01.22 09:26

Создатель «Терминатора» призвал человечество бояться совсем не ядерной войны
27.01.22 16:57

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело
24.01.22 14:19

Названы алкогольные напитки, снижающие риск заболеть коронавирусом
Фото и Видео
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
В Киеве грабители расстреляли мужчину из-за 10 млн гривен
В Киеве грабители расстреляли мужчину из-за 10 млн гривен
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
У здания Офиса президента Украины заметили полуголую женщину с ребенком
У здания Офиса президента Украины заметили полуголую женщину с ребенком
Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
Опубликовано видео задержания стрелка из Днепра
Опубликовано видео задержания стрелка из Днепра
Жители Киева превратили квартиру с малолетними детьми в хламник
Жители Киева превратили квартиру с малолетними детьми в хламник
Расстрелял в упор: в Сети появилось видео убийства Нацгвардейцев в Днепре
Расстрелял в упор: в Сети появилось видео убийства Нацгвардейцев в Днепре
Нацгвардейца, убившего пятерых человек, задержали в окрестностях Днепра
Нацгвардейца, убившего пятерых человек, задержали в окрестностях Днепра
В Днепре солдат-срочник по неизвестным причинам расстрелял из автомата пятерых сослуживцев
В Днепре солдат-срочник по неизвестным причинам расстрелял из автомата пятерых сослуживцев
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.